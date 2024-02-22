Kastamonu’da başlayan U 16 Erkekler Basketbol bölge birinciliğinde Çorum Yıldızları ilk maçında ev sahibi takımı yenerek gruba galibiyet ile başladı. Sekiz takımın iki grupta mücadele ettiği bölge birinciliğinde Çorum Yıldızları A grusunda Kastamonu Basketbol, Düzce Basket Gençlik ve Türk Telekom B takımları ile yer aldı.

Çorum Yıldızları ilk maçında Kastamonu Basketbol önünde 78-57 gibi farklı skorla galip gelerek gruba galibiyet ile başladı. Temsilcimiz dün akşam ikinci maçında Düzce Basketbol takımı ile son maçında ise yarın saat 12’de Türk Telekom ile karşılaşacak. Gruplarında birinci olan takımlar finalde yarı final grubuna yükselmek için mücadele edecek.