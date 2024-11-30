Kulüplü Büyük Erkekler Basketbol il birinciliğinde şampiyon Çorum Belediyespor oldu.

Final maçında Çorum Basketbol Akademi takımını 65-34 gibi farklı skorla yenen Çorum Belediyesi şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Yedi takımın iki grupta mücadele ettiği basketbol il birinciliğinde yarı final maçını kazanan iki takım Çorum Belediyesi ile Basketbol Akademi şampiyonluk için karşılaştı.

Rakibi önünde ilk periyottan itibaren oyunun kontrolünü eline alan Çorum Belediyespor ilk periyotu 21-8 önde tamamladı.

İkinci periyotta ta üstün oyununu sürdüren Belediye takımı devreyi 48-16’lik skorla galip geçti.

Üçüncü ve dördüncü periyotta daha kontrollü bir oyun ortaya koyan Çorum Belediyesi maçtan 65-34’lük skorla galip ayrılarak il birincisi olmayı başardı.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları verildi.