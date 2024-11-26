Kulüplü Büyük Erkekler Basketbol il birinciliğinde yarı finalistler belli oldu.

Yedi takımın iki grupta mücadele ettiği il birinciliği gruplarda ilk iki sırayı alan dört takım yarı final grubuna yükseldi.

Dört takımın mücadele ettiği A grubunda Gelşim Basketbol takımı birinci olurken ikinci olarak Merzifon Belediyesi takımı yarı finale yükseldi.

B grubundan ise Çorum Belediyespor takımı birinci olurken Basketbol Akademi ise ikinci olarak yarı final biletini aldı.

Buna göre bu akşam saat 19’da Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak ilk yarı final maçında Gelişim Basketbol ile Basketbol Akademi takımları karşılaşacak.

Bu maçın ardından ise saat 20.30’da Çorum Belediyespor ile Merzifon Belediyespor takımları karşılaşacak.

Bu akşam oynanacak maçları kazanan takımlar perşembe günü şampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçında mücadele edecekler.