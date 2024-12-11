Liseli Gençler A kategorisi Basketbol il birinciliğinde Özel Çorum Ada Anadolu Lisesi rahat bir şampiyonluk kazandı.

Üç okulun mücadele ettiği il birinciliğinde Ada Anadolu Lisesi iki rakibinide çok farklı skorlarla yenerek mutlu sona ulaştı.

Özel Çorum Ada Anadolu Lisesi İdareci Ersin Güçlü, antrenör Murat Çalışkan yönetiminde Damla Gürgen, Sıla Uyar, Ebrar Ungan, Naz Aras, Tuğçe Naz Aktaş, Nisanur Karaca, Elif Eren, Rana Çetin, Cemre Malatyalı, Doğa Damla Demir, ve Zehra Duru Bucak’lı kadrosu ile iki maçınıda çok farklı skorlarla kazanarak rahat bir şampiyonluk kazandı.

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi Esma Didar Şahinbaş, Merve Dölcü, Hatice Kübra Büğrüoğlu, Elif Ela Akyüz, Melis Özel, Yağmur Gelgör, Isra Hazal Ateş, Nisa Yiğit, Deren Gökalp ve Melisa Aslan’dan oluşan takımı ile bir galibiyet bir mağlubiyet alarak ikincilik kupasının sahibi oldu.

Çorum Belediyesi Prof Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi antrenör Serpil Savaşırbaş yönetiminde Zehra Güngör, Elfin Yücel, Ecrin Şahin, Secem Kundoğdu, Hayrunnis A Gül Kabak, Emine Dudu Üstündağ, Duygu Kayacı, Damla Aykaç, Nisanur Çıkık’lı kadrosu ile iki maçınıda kaybederek üçüncü oldu.