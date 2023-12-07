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Liseli Genç Kızlar Basketbol’da şampiyon Özel Çorum Ada Anadolu Lisesi oldu. Son maçında Böşöğretmen Anadolu Lisesi’ni 76-21 yenen Özel Çorum Ada Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Üç takımın mücadele ettiği genç kızlar basketbol il birinciliğinde ilk maçında Çorum Belediyesi Prof Dr. Hayrettin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni yenen Özel Çorum Ada Anadolu Lisesi ikinci maçında Başöğretmen Anadolu Lisesi ile karşılaştı. Rakibi önünde baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Özel Ada Anadolu Lisesi ilk yarısını 48-10 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üsünlüğünü sürdüren Ada Anadolu Lisesi maçtan 76-21 galip ayrılarak şampiyon oldu. Başöğretmen Anadolu Lisesi ikinci olurken Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Kız Anadolu Lisesi takımı ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.