Ahlatcı Çorum FK’yı Bandırmaspor maçında yaklaşık üç bin kadar taraftar yalnız bırakmadı.

Maçı protokolden izleyen isimler yeni aynı kişiler oldu. Maçı CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Miliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti merkez ilçe başkanı Erhan Akar, Eski milli savunma bakan yardımcısı ve kulüp onursal başkanı Sungurlu Belediye Başkan adayı Muhsin Dere ile Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve As Başkan Yılmaz Özkul da izledi.