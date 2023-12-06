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İl protokolü, Çorum’un ilmi, edebi ve kültür hafızalarından ve gazetemiz yazarlarından Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç'u ziyaret etti.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç’a nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette eğitimin sorunları üzerine sohbet edildi.

Erkoç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti.

Ziyarette Ethem Erkoç’un öğretmen oğlu Abdullah Erkoç’ta hazır bulundu.