Protokol üyeleri hac vazifesini yerine getiren Hitit Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi ve Yorgancılar ve Çeyizciler Odası Başkanı Erdoğan Çerikçi’yi ziyaret ettiler.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, kutsal toprakları ziyaret ederek hac vazifesini yerine getiren Hitit Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi, Yorgancılar ve Çeyizciler Odası Başkanı Erdoğan Çerikçi’yi ziyaret ederek hac ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundular. Erdoğan Çerikçi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek protokol üyelerine teşekkür etti.