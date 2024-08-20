Ahlatcı Çorum FK’nın Fatih Karagümrük maçında attığı gole protokol böyle sevindi.

Kırmızı Siyahlı takımı sezonun ilk iç saha maçında Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İlçe Başkanı Erhan Akar ile Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ile birlikte izlediler.

Kırmızı Siyahlı takımın ilk dakikalarda Thomas ile bulduğu golün ardından liyyetvekilleri ve kulüp başkanının sevinci objektiflere böyle yansıdı.