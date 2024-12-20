Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İl Temsilciliği tarafından “Objektif Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Eğitimi” verildi.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İl Temsilciliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında “Objektif Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Eğitimi” gerçekleştirildi.

Rehberlik Araştırma Merkezi’nde Psikolojik Danışman Mehmet Altunkum eğitmenliğinde gerçekleşen eğitime psikolojik danışmanlar ve rehberlik öğretmenleri katıldı.

Eğitimin meslektaşlarının mesleki gelişimine ciddi katkılar sağladığını ve bu tarz eğitimlerin devam edeceğini ifade eden İl Temsilcisi Aykut Aydemir, “Çalışmalarımız süresince samimiyetimize güvenerek desteklerini bizden esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Tahir Demir'e ve Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürümüz Sayın Mehmet Armutcu'ya huzurlarınızda çok teşekkür ederim. Varlıkları ile mutlu olduğum kıymetli İl Yönetim Kurulu arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Eğitim süreçlerimizin mimarı Genel Başkanımız Sayın Mesut Yıldırım, Genel Sekreterimiz Sayın Ahmet Duran ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Kemer'e de huzurlarınızda teşekkürü borç biliyorum” dedi.