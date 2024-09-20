İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından psikolojik danışman/rehber öğretmenlerle sene başı koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerine büyük görevler düştüğünü belirterek, rehber öğretmenlerin her bir çocukla kendi çocuklarıymış gibi şefkatle ilgileneceklerine, onları en iyi şekilde yetiştirmeye gayret edeceklerine inandığını söyledi.

