Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, "Belki de mağlup olacakken berabere kalmayı becerebildik." dedi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarındaki ilk maçta kazanmak istediklerini, beraberlikten ötürü üzgün olduklarını söyledi.

Maça iyi başladıklarını, güzel bir gol attıklarını ancak bazı pozisyonlardan da yararlanamadıklarını dile getiren Özbalta, "Oyun istediğimiz gibi giderken, yani ikinci golü bulacağım derken bir gol, arkasından bir tane daha... Belki de mağlup olacakken berabere kalmayı becerebildik." diye konuştu.

Hazırlık kampındaki sakatlıklardan ötürü sıkıntı yaşadıklarına dikkati çeken Özbalta, şunları kaydetti:

"Oyuncularım maçta dakikalar geçtikçe düşüşler yaşadı. Ancak bu ligde ya da Süper Lig'de fark etmez, puan puandır. Sonuçta bazen gerçekten kanaat etmek lazım. Eğer kazanamıyorsanız, puan almak gerekiyor. Biz 'Bismillah' dedik, ligde ilk puanımızı aldık. Öbür türlü de canımız çok sıkılacaktı. Eksiklerimizi gidereceğiz. Oyuncu grubuna teşekkür ediyorum, iyi mücadele ettiler.