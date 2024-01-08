Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Sami Çam'ın babası Rahmi Çam dün toprağa verildi.

Rahmi Çam’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Türkayşe köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze namazına MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ve Genel Başkan Yardımcıları, Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcıları Selahattin Dolgun ile Haydar Urfalı, Kamu-Sen’e bağlı sendikaların yöneticileri, Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.