Erzurumspor FK Yardımcı Antrenörü Yusuf Randa böylesine zorlu bir deplasmandan üç puanla döndükleri için mutlu olduklarını belirterek ‘Bu galibiyeti geçen hafta haksız yere cesa alan Ahmet başkan ve Hakan hocamıza armağan ediyoruz’ dedi.

Yusuf Randa maç sonu düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada “Çorum FK’ya geçmiş olsun diyoruz. Gerek şehre geldiğimiz günden itibaren ve bugün Çorum FK yönetiminin göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Geçen hafta hakem hatalarından kaynaklı olarak değerlendirme yapamamıştık. Teknik analiz olarak Çorum takımı, topa sahip olduğu zaman 2-1-4-3 düzenini alıyordu. Zaman zaman ikinci bölgeye geldiği zaman Ferhat’la ya da Atakan ile arkayı üçleyip 3-2-5 dizilişini alıyordu. Biz bu maç özelinde 3-4-2-1 rakip karşılamayla sahaya çıktık. Çorum takımının kenarlardan yaptığı 3’lü rotasyonlardan sayısal üstünlüğü vermedik” şeklinde konuştu.

“Vadeden ataklar noktasında 2-3 pozisyon verdik”

Rakibe çok önemli pozisyonlar vermediklerini kaydeden Randa, “Deplasmanda oynamamız bizim için çok fark etmiyor. Biz iç sahada ya da dış sahada her zaman aynı oyunu oynamaya çalışıyoruz. Bugün de kendi oyun düzenimize yakın bir şekilde oynadık. Ön alanda baskılarımızı yaptık, rakibi sahamıza çok yaklaştırmadık. Her ne kadar top bazı bölümlerde Çorum takımında gözükmüş olsa da kalemize yakın, aksiyon alanlarında çok fazla pozisyon ya da umut vadeden ataklar noktasında 2-3 pozisyon verdik. Bunların da çok tehlike arz ettiğini düşünmüyorum. Az önce futbolcu arkadaşlarımla da konuştum. Bu galibiyetimizi öncelikle Başkanımız Ahmet Dal ve Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu’ya armağan ediyoruz. Geçen haftaki maçta çok bariz hakem hataları yaşanmıştı, bu hatalardan kaynaklı çok ciddi haksızlığa uğrayarak ikisi de ceza aldılar” ifadelerini kullandı.

“Bunlar insani hatalar, art niyetli hatalar değil”

Taraftarlara da teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Randa, maçın son düdüğünün çalmasının ardından futbolcuların tekrar sahaya çağrılması ve eksik sürenin oynatılmasını değerlendirerek, “Kasımpaşa’da çalışırken de Gaziantep FK karşılaşmasında da buna benzer durum yaşanmıştı. Hatta biz soyunma odasından çıkıp gelmiştik. Bunlar insani hatalar, art niyetli hatalar değil. Bu tarz hatalar bizim için önem teşkil etmiyor. 3 dakikaysa 3 dakika, 5 dakikaysa 5 dakika, 30 saniyeyse 30 saniye, çıkar, oynarız. Yeter ki art niyetli hatalar yaşanmasın, bu tarz insani hatalar çok önemli değil. Hakemin de dalgınlığına gelmiştir, 8 dakikayı 6 dakika görmüştür, hiç problem değil. Allah’tan iki tarafta da sakatlık yaşanmadı, bizim için sevindirici tarafı bu” dedi.