Sakaryaspor’da maaş ve peşinat ödemelerinin yapılmaması nedeniyle futbolcular antremana çıkmamıştı.
Sakarya basınında yer alan haberlere göre takımın Çorum FK maçında da sahaya çıkmayacağı iddia edildi.
Haberlerde, Sakaryaspor’da dün akşam saatlerinde yapılan toplantıda Kulüp Başkanı Gökhan İn dahil yönetimden bazı isimlerin istifa kararı aldığı belirtildi.
Futbolcularda yaşanan bu gelişmelerin ardından yönetimi veto ederek, yazılı kongre kararı alınmadan Çorum maçına çıkmama kararı aldıkları iddia edildi.
Editör: Çorum Hakimiyet