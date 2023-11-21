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Çorum Anadolu FK u 15 liginde 11 maçın tamamını kazanarak şampiyonluğu garantiledi. Final Grubu son maçında lig ikincisi Hattuşa Gençlikspor’u 1-0 yenen Çorum Anadolu FK en yakın rakibine 9 puan fark atarak mutlu sona ulaştı.

Geçen sezon U 14 liginde şampiyon olarak yarı final grubu şansını penaltılarda kaybeden Çorum Anadolu FK bu sezon aynı kadro ile U 15 liginde yine şampiyonluğu kazandı. Grupta oynadığı beş maçta beş galibiyet alan ve 26 gol atıp beş gol yiyerek final grubuna yükselen siyah beyazlı takım final grubunda da aynı başarıyı sürdürdü.

Final Grubunda ilk beş maç sonunda şampiyonluğu garantileyen Çorum Anadolu FK son maçında en yakın rakibi Hattuşa Gençlikspor’u da tek golle 1-0 yenerek altıncı maçından da galibiyet ile ayrıldı. Bu galibiyet ile 11 maçlık ligde tüm maçlarını kazananan Çorum Anadolu FK 39 gol atarken kalesinde sadece 6 gol gördü.

Son haftanın diğer maçında ise Mimar Sinan Gençlikspor, Mavi Ay Gençlikspor’u 3-1 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve ligi 7 puanla üçüncü olarak tamamladı. U 15 Liginde kupa ve madalyalar U 19 Ligi ile birlikte düzenlenecek ortak törende verilecek.