Ankara’da yaşayan hemşehrimiz iş insanı İbrahim Karaman’ın eşi Rana Karaman (72) hayatını kaybetti.

Merhume Necla ve merhum Reşat Karadağ’ın kızları, Ayla Soylu, Selma Erkoç, Gül Artar ve Doktor Muhteşem Karadağ’ın ablaları Onur ve Barış Karaman’ın anneleri, köşe yazarımız Eğitimci Yazar Ethem Erkoç’un baldızı Rana Karaman’ın cenazesi Pazar günü Akşemseddin Cami’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.