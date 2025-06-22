Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, Yükseköğretim kurumlarında stratejik yönetim çalışmalarını İspanya’nın Valensiya kentinde masaya yatırdı.

HİTÜ, yükseköğretim kurumlarında stratejik plan temelli performans yönetimi ve performans temelli bütçe yönetimi bağlamında AB Yükseköğretim Alanı Araştırma Projesi olarak geliştirilen bütünleşik yönetim modeli -IMAP4U- kapsamında çalışmalarını Valensiya Politeknik Üniversitesi’nde sürdürüyor.

Bu kapsamda proje ekibi, Nisan ayında gerçekleştirilen “Yükseköğretimde Stratejik Mükemmellik Çalıştayı” sonrası ortak üniversitelerle bire bir çalışmalara başladı. Proje takvimine göre düzenlenen görüşmede Valensiya Politeknik Üniversitesi heyeti ile yükseköğretim kurumlarında stratejik planlama, akademik ve idari performans değerlendirme, veri analizi, dijitalleşme, bütçe ve kalite güvencesi konuları ele alındı.

Hitit Üniversitesi Rektörü, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversitelerin yükseköğretim kurumları olarak sundukları kamu hizmetinin şeffaf, hesap verebilir ve sürekli gelişimi için başta sonuç temelli stratejik yönetim olmak üzere stratejik planlama, veri analizi, dijitalleşme, bütçe ve kalite güvencesi alanlarında bütünleşik bir model/sistem geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu noktada proje ortağı Valensiya Politeknik Üniversitesi’ni ziyaret ederek çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Rektör Öztürk, “Yükseköğretim kurumlarının stratejik planlama süreçlerini daha bütünsel bir yaklaşımla ele almak üzere Avrupa ve İspanya’nın önde gelen köklü teknik üniversitesi olan Valensiya Politeknik Üniversitesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, böylesi köklü üniversitelerin tecrübelerinden faydalanarak, birlikte yürüttüğümüz AB projesi ile yükseköğretim kurumlarında kullanılabilir, bütünleşik bir stratejik yönetim modeli ortaya koymak. Projenin devamında diğer otak üniversitelerimizle de benzer çalışmalarımızı yapacağız” dedi.

İKİLİ İŞBİRLİKLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Yapılan görüşmelerde her iki üniversite arasında yapılabilecek ikili anlaşmalar ile Erasmus+ kapsamında akademisyen ve öğrenci odaklı hayata geçirilebilecek yeni projeler değerlendirildi.

Görüşmelere Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, Valensiya Politeknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı José Pedro García Sabater ve her iki üniversitenin proje ekibi katıldı.