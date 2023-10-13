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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir restorana yönelik 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Havutlu Mahallesi'ndeki bir restorana 9 Ekim'de motosikletli iki kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda müşteriler Oğuzhan D. (25) başından, Musa D. (26) kulağından, garson Mahmut B. (51) de bacağından vurularak yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla saldırının iki şüphelisinin Kışla Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığını belirledi.

İkamete operasyon düzenleyen ekipler, olayda silahı kullandığı öne sürülen Mete D. (21) ve motosikleti kullandığı iddia edilen İbrahim Demir Y'yi (18) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralılardan Oğuzhan D'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi