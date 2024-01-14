Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dün gece dehşet dolu anlar yaşandı. İstasyon Mahallesi Sanayi Caddesi’ndeki bir restoranda müşteriler ile restoran yetkilileri arasında hesap anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle arbede yaşanırken, silahlar çekildi. Silah sesleri üzerine bazı kişiler panikle restorandan dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Bölgeye intikal eden polis ekipleri, kavgaya karışan tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri restoranda ve caddede incelemelerde bulundu.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.