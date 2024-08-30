Çorum Belediyesi, restorasyonu tamamlanarak ibadete açılan Ulu Camii bahçesinde başlattığı çevre düzenlemesi kapsamında tüm ağaçları keserek ortadan kaldırdı,

Bahçede bulunan ağaçların tamamının Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararı doğrultusunda kesilmesine tepkiler devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, ağaç kesimine tepki göstererek, şunları söyledi:

"Taşı, binayı, çevreyi restore ettiniz. Tamam da ağacı da restore ettiniz. Bizim çocukluğumuzun döneminde var olan o güzelim ağaçlar dipten kesildi.

Camii bahçesinde ağaç kalmadı. Batı kapısı tarafında asma ağacı vardı. İnşallah asma ağacını da kesmemişlerdir. Böyle bir restorasyon olmaz. Halkın kullandığı alan ve mekanları vatandaşa sormadan söküp, kesip dağıtmak nedir? Sizin dizayn ettiğiniz ortamı kabullenmek zorunda mıyız? Restorasyon aşkıyla çalışıp bahçedeki bütün ağaçları kestiler. Vakıflar müdürlüğünü ağaçların kesilmesi sebebiyle telin ediyorum. Fotoğrafta gördüğünüz ağaçlar artık yok. Anadolu köylerini ağaçlandırma işi ne oldu?”

Ağaç kesimleri ile ilgili yapılan açıklamada bazı ağaçların caminin temeline ve beden duvarlarına zarar verdiği ifade edilmişti.

(Ulu Cami'nin ağaçlar kesildikten sonraki hali...)