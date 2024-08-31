Ünlü sanatçı Resul Dindar, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Çorum’da hayranlarıyla buluştu.

Yapımı tamamlanan Bedesten önünde sahne alan Dindar, şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Birbirinden güzel eserlerini seslendiren ünlü sanatçıya, hayranları da eşlik etti.

Resul Dindar’ın kemençe eşliğinde söylediği şarkılarına hayranları da horon teperek eşlik etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, konser sonunda Resul Dindar ve ekibine teşekkür ederek çiçek takdim etti.