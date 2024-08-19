Çorum Merkez Üçköy Köyü’nden emekli hastane müdürü Rıza Şen (83) vefat etti.

Emekli Öğretmen Güler Şen’in eşi, Ergün, Emel ve Ercan Şen’in babaları olan Rıza Şen, geçmiş yıllarda Kars’ta Sıtma Bölge Başkanlığı, Kastamonu ve İstanbul – Koşuyolu hastanelerinde ise hastane müdürlüğü yapmış ve emekli olmuştu.

Rahatsızlığından dolayı hayatını kaybeden Rıza Şen, ailesi ve sevenlerini üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi bugün saat 12.00’de Çorum Merkez Üçköy Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği önünde düzenlenecek helallik alma töreninin ardından Üçköy’de toprağa verilecek.

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.