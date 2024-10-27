Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ardeşen ilçesi Hoşdere köyünde su baskını riski altındaki bir konutta ikamet eden aralarında yaşlı ve yürümekte zorluk çeken bir vatandaşın da bulunduğu 5 kişilik ailenin, AFAD koordinasyonunda jandarma, JAK ve AKUT ekiplerince hızlı ve güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarısına istinaden il genelinde tüm önlemlerin alındığı aktarılan açıklamada, Rize AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda, jandarma, emniyet, Rize İl Özel İdare, DSİ ve Karayolları ekiplerinin teyakkuzda beklediği vurgulandı.

Vatandaşlara "dikkatli olun" uyarısı

Açıklamada, son 24 saat içerisinde il genelinde bazı bölgelerde metrekareye 100 milimetre üzerinde yağmur yağdığı, belli rakımlar üzerinde kar yağışı görüldüğü kaydedilerek, "İlimiz genelinde can kaybı yaşanmamış olup riskli olarak değerlendirilen 16 konut tahliye edilmiştir. Meydana gelen tüm afetlerle ilgili hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.