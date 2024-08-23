Sungurlu Belediyesi Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nde görevli 2 işçi, tıkalı olan kanalizasyonu açmak için girdiği rögarda metan gazından zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre saat 16.15 sıralarında meydana gelen olayda, Sungurlu TOKİ'de tıkalı olan kanalizasyonu açmak için rögara giren işçilerin zehirlendiğini fark eden arkadaşları hemen yardıma koştu.

İçerde zehirlenen işçilerin çıkarılması için itfaiyeye haber verildi.

İtfaiyenin başlattığı çalışmada sonucu zehirlenen 2 işçi rögardan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.