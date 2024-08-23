2028 yılına kadar 2 milyar dolar değerinde 2.000 MW’lık yeşil enerji yatırımı yapmayı hedefleyen Rönesans Enerji, ilk GES yatırımı için düğmeye bastı.

Mevcut durumda 166 MW’lık kurulu kapasitesi bulunan ve 189 MW’lık RES yatırımı devam eden Rönesans Enerji, 4,6 MWp’lik hibrit GES yatırımı gerçekleştirecek.

Rönesans Holding ve TotalEnergies’in ortak girişimi olan Rönesans Enerji, ilk GES yatırımı için EPC sözleşmesini Cora Enerji ile imzaladı. Rönesans Enerji’nin söz konusu GES yatırımı ile yılda yaklaşık 4 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilmiş olacak.

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Grup Başkanı Emre Hatem, Rönesans Enerji’nin ilk GES yatırımının yine Rönesans Enerji’ye ait olan Amasya’da kurulu Kale HES ve Osmancık HES’e bütünleşik olarak gerçekleştirileceğini söyledi.

Kale HES’e bütünleşik 3,5 MWp, Osmancık HES’e bütünleşik 1,1 MWp olmak üzere toplam 4,6 MWp güçte hibrit GES kurulumu yapacaklarını anlatan Hatem, üretimi gerçekleştirecek santrallerin yılsonuna kadar devreye alınmasının planlandığını ifade etti.

Halihazırda 166 MW operasyonel, 194 MW inşa halinde, 366 MW geliştirme aşamasında olmak üzere toplam 726 MW’lık proje büyüklüğüne sahip olan Rönesans Enerji, yapacağı toplam 2.000 MW’lık yatırım ile Türkiye Ulusal Enerji Planı’nda 2028 yılına kadar gerçekleştirilmesi öngörülen yeşil enerji yatırımlarının yaklaşık yüzde 7 ila 10’unu gerçekleştirmeyi hedefliyor.