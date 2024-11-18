Türkiye Büyük Millet Meclisi​ (TBMM) Genel Kurulu, 19 Kasım Salı günü haftalık çalışmasına başlayarak iç güvenlik alanında önemli düzenlemeler içeren bir kanun teklifini ele alacak. Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi​, çakar lamba kullanımından ruhsatsız silah bulundurulmasına kadar çeşitli konularda yaptırımları artırmayı hedefliyor.

YETKİSİZ ÇAKAR VE TEPE LAMBASINA YÜKSEK CEZA

Kanun teklifine göre, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin lira para cezası kesilecek. Ayrıca bu kişilerin sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araçları aynı süreyle trafikten men edilecek. Bu düzenleme, kamu güvenliğini artırmak ve yetkisiz kullanımın önüne geçmek amacıyla getiriliyor.

MÜLKİ İDARE AMİRLERİNE YENİ DÜZENLEME

Birinci sınıf mülki idare amirlerinin tespiti amacıyla yapılacak inceleme ve değerlendirmeler, İçişleri Bakanlığı tarafından her yıl en fazla iki kez gerçekleştirilecek. Bu düzenleme, atamalarda daha etkin bir değerlendirme süreci oluşturmayı amaçlıyor.

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI HAKLARI GENİŞLİYOR

Teklif, Polis Bakım ve Yardım Sandığı üyelerine yönelik hakları da genişletiyor. Emniyet Teşkilatı mensubu üyelere veya ölümleri halinde mirasçılarına emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımı yapılacak. Emekli olan üyeler ise katılım payı kar payı ve ölüm yardımından yararlanabilecek.

RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA VE SATIŞA AĞIR YAPTIRIMLAR

Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezası artırılıyor. Daha önce 1 yıl olan alt sınır 2 yıla, 3 yıl olan üst sınır ise 4 yıla çıkarılacak. Üçüncü kez silahını çaldıran veya kaybeden kişilerin silah ruhsatları iptal edilecek ve bu kişilere 5 yıl boyunca silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek. Ayrıca, silahların kritik parçalarını ülkeye sokan, satan veya taşıyan kişilere 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

BEKÇİLERE YEN YETKİLER GELİYOR

Kanun teklifi, çarşı ve mahalle bekçilerinin yetkilerini de genişletiyor. Bekçiler, durdurdukları kişilerin üzerinde ya da araçlarında silah bulunduğuna dair yeterli şüphe durumunda, kişiyi yoklama suretiyle elle dıştan kontrol edebilecek. Araçların ise dışarıdan görünen bölümlerini kontrol etme yetkisi olacak.

Bu düzenlemelerle, güvenlik alanındaki uygulamalarda caydırıcılığı artırarak kamu düzenini sağlamayı hedefleyen hükümet, TBMM Genel Kurulu’nda bu teklifin kabul edilmesini bekliyor.