1058 Rus turist ve 442 mürettebat olmak üzere toplam bin 500 kişiyi taşıyan Astoria Grande kuruvaziyeri, Samsun Limanı’na demirledi.

Kruvaziyer turizminin başlamasından itibaren bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan Astoria Grande adlı kuruvaziyer, 2 haftalık aranın ardından tekrar Samsun’a geldi. Rusya’nın Sochi şehrinden demir alan, İzmir, İstanbul ve Bartın’ın ardından Samsun’a gelen gemide bulunan bin 58’i turist, bin 500 kişilik kafile Samsun ve Amasya’da vakit geçirecekler.

Samsun’da kalacak turistler Bandırma Gemi Müze, Samsun Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Amazon Köyü, AVM, plaj ve Vezirköprü’de zaman geçirecek.

Amasya’ya gidecek turistler ise Amasya Müzesi, Çakallar Tepesi gezisi ve şehir turu atacaklar.

Gemi, akşam saatlerinde Samsun’dan ayrılarak Trabzon’a doğru yola çıkacak.