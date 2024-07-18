Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını dün Bolu’da yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmalarına sakatlıkları devam eden Zargo ve Atakan Cangöz takımdan ayrı olarak özel programda çalışmaya devam ettiler.

Sabah yapılan antrenmanda aerobik dayanıklılığı üst seviyeye çıkarmak için dar alanda özel bir program uygulayan Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolculardan yüksek tempo istedi.

Oldukça tempolu geçen bu çalışmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı oyun ile günün ilk antrenmanı tamamlandı.

Kırmızı Siyahlı takım akşam saat 18’de yine otel sahasında yaptığı antrenman ise çabuk kuvvet hareketlerinin ardından dar alanda pas ve son bölümde isetaktik çalışma ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Bugün izin

Çorum FK bir haftalık ilk etap çalışmalarının ardından bugünü tam gün dinlenerek geçirecek.

Kırmızı Siyahlı takım cuma günü yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Çorum FK Bolu kampındaki ilk hazırlık maçında cumartesi günü Adanaspor ile karşılaşacak.