Ahlatcı Çorum FK ligin 9. haftasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yaptığı çalışmaya hasta olan Kadir Seven ile sakatlıkları bulunan Genaldo ve Ahmet Gül katılmadılar.

Kırmızı Siyahlı takım saat 11’de tesis sahasında yaptığı günün ilk antremmanı önce dar alanda ardından geniş alanda aerobik dayanıklılık hareketlerinin ardından son bölümde ise tam sahada taktik çalışma ile devam etti.

Çorum FK’da son haftalarda gol yollanındda yaşanan sıkıntılar nedeni ile teknik heyetin gol vuruşu ve hücum hattına özel çalışma yaptırdığı gözlendi.

Oldukça tempolu geçen taktik çalışmada futbolcuların istekli oldukları gözlendi. Çorum FK günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yine tesis sahasında yaptı. Teknik Direktör Serkan Özbalta bu çalışmada tam sahada taktik ve kanat varyosyanları yaptırdı.

Savunma ve hücum hattına yönelik özel bir çalışma yaptıran Teknik Heyet lig maçlarında yaşadıkları eksikler konusunda özel olarak durduğu gözlendi.

Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 11’de yapacağı ter antrenmanı ile hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 13.30’da Konya’ya gidecek.