Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Bolu’da sürdüren Çorum FK bu sabah yapacağı antrenmanla kampı tamamlayacak ve üç günlük izne çıkacak.

Çorum’da kendi tesislerinde yaptığı 9 günlük ilk etap çalışmalarının ardından 12 Temmuz’da Bolu Koru Otel’de ikinci etap kampına başlayan Çorum FK bu etaptaki son çalışmasını bu sabah yapacak.

Dün yapmayı planladığı hazırlık maçı için takım bulamayan kırmızı siyahlı takım akşam saatlerinde otel sahasında kendi arasında çift kale maç yaptı.

Çift kale maça sakatlıkları devam eden Zargo Toure, Atakan Cangöz, Thomas ve Atakan Akkaynak dışında tüm futbolcular katıldılar.

Önceki gün anlaşma imzalanan Tunahan Ergül ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

Kırmızı siyahlı takım çift kalesinde Teknik Direktör Serkan Özbalta yaptıkları çalışmaları görmek için kenardan izledi ve futbolculara sık sık uyarılarda bulundu

. Tempolu geçen çift kalenin ardından kırmızı siyahlı takım bu sabah yapacağı yenileme çalışması ile Bolu kampını tamamlayacak.

Çorum FK üç günlük iznin ardından 29 Temmuz pazartesi günü Çorum’da toplanarak ligin hazırlıklarını devam edecek.