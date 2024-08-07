Ahlatcı Çorum FK ligin ilk maçında pazartesi akşamı Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya Atakan Cangöz dışındaki tüm futbolcular katıldılar.

Kırmızı Siyahlı takım saat 10’da başlayan ilk antrenmanda sahada rakibe baskı ve top kaybı sonrasında ise kazanma çalışması yaptı. Önce dar alanda sonra tam sahada yapılan bu çalışmada rakibe ön alanda baskı yapma top kaybı yaptıktan sonra en çabuk şekilde top kazanma üzerinde özel bir çalışma yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta bunu tüm takımın ortak yapmasına dikkat çekti.

Tüm takımın aynı anda baskı yapmadığı sürece bir anlamı olmadığını belirten futbolcuların sahada adam ve mevki paylaşımını çok iyi yapmaları gerektiğini belirten Özbalta bunun olmazsa olmazları olduğunu söyledi. Bu çalışmanın ardından oyun formatında bir taktik çalışma yaptıran Teknik Heyet futbolcuları yüksek tempoları ve istekleri nedeni ile bol bol tebrik etti ve alkışlarla onlara destek verdi.

Oldukça tempolu geçen sabah çalışmasının ardından akşam saat 18’da günün ikinci çalışması içir tesis sahasına çıkan Çorum FK ısınma hareketlerinin ardından önce dar daha sonra yarı sahada son bölümde ise tam sahada taktik çalışma yaptı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta bu çalışma öncesi futbolcularla yaptığı toplantıda rakibin artıları ve eksileri konusundaki uyarılarını sürdürdü ve mevkisel olarak futbolcuların dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi.

Ümraniyespor maçının taktik provasının yapıldığı bu çalışma sırasında kenardan izleyen teknik heyet futbolculara uyarılarını burda da devam ettirdi. Çorum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çifk kale maç ile sürdürecek.