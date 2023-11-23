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Pazar günü sahasında Altay ile karşılaşacak olan Ahlatcı Zorum FK bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenman ile sürdürdü. Kırmızı Siyahlılar sabah sahada fiziksel koşular ve taktik çalışırken akşam ise tesis fitnes salonunda kuvvek çalışması yaptılar.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmala Sadık Arda dışında tüm futbolcular katıldılar. Isınma hareketleri ve beşe iki pas çalışmasının ardından pas çalışması yaptıran Teknik Heyet son bölümde ise taktik yaptırarak günün ilk antrenmanını tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım akşam saatlerinde ise tesis kondisyon salonunda bulunan aletlerde kuvvet ve dayanıklılık hareketleri yaptılar. Ahlatcı Çorum FK Altay maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışla ile sürdürecek.

Sadık Arda devreyi kapattı

Kırmızı Siyahlı takımda sakatlıkları bulunan isimlerden Sadık Arda dışındakiler sahaya döndüler. Aşil tendonundan sakatlanan Sadık Arda’nın devre arası kampında çalışmalara başlaması bekleniyor.

Kocaelispor maçında sakatlanan ve ciddi olarak korkutan kaleci Ali Türkan ve Ahmet İlhan’ın tedavi süreçlerinin tamamlandığı ve iki futbolcuda dün takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı. Atakan Cangöz’un ise önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlayacağı açıklandı.