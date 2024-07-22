Ahlatcı Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Bolu’da sürdürüyor, Teknik Direktör Serdar Bozkurt yönetiminde Bolu Koru Otel’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlı takım dünü çift antrenmanla geçirdi.

Cumartesi günü Adanaspor ile ilk özel maçına çıkan kırmızı siyahlı takım sabah saat 11’de otel sahasında yaptığı ilk antrenman yenileme oldu. Maçta fazla süre alan futbolcular kısa süreli yenileme koşusu ile antrenmanı tamamlarken diğer futbolcular ise kültür fizik hareketleri ile ilk çalışmayı tamamladı. Bu çalışmada Zargo ve Atakan Cangöz takımdan ayrı olarak düz koşu yaptılar.

Akşam saat 18’de ise otel sahasında günün ikinci çalışmasına çıkan Çorum FK’da Teknik Heyet dar alan varyosyanları çalıştırdı. Takımın savunmada ve hücuma çıkışta yapması gerekenleri çalıştıran Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolculardan topun önemini çok iyi bilmelerini ve basit top kaybı yapmamalarını istedi.

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını bugün de sabah ve akşam yapacağı çift antrenman ile sürdürecek.