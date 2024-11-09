Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 86. yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladılar.

“Cumhuriyetimizin kurucusu, Türk milletinin bağımsızlık ateşini yakan ve yalnızca bir ulusun değil, tüm insanlığın hayranlığını kazanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 86. yılında saygı, minnet ve derin bir özlemle anıyoruz” diyerek mesaja başlayan Erol Karadaş ve Çetin Başaranhıncal, “Atatürk’ün vizyonu, yalnızca bağımsızlıkla sınırlı kalmayan, bireylerin düşüncelerine, özgürlüklerine ve geleceğe olan inançlarına dayanıyordu. “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır” sözüyle bizlere bıraktığı miras, yalnızca kendi halkı için değil, her nesil ve her toplum için bir bağımsızlık rehberidir. O’nun öngörüsüyle şekillenen bu Cumhuriyet, milletimizin iradesine dayanan özgürlük ile en yüksek ve en kutsal ifadesini bulmuştur” dediler.

Erol Karadaş ve Çetin Başaranhıncal, mesajlarında şu ifadeleri kullandılar:

“Sadece geçmişin değil, geleceğimizin de mimarı olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetimizi muasır medeniyet seviyesine ulaştırma hedefi, bugün olduğu gibi bundan sonra da bizlere rehber olmaya devam edecektir. “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” diyerek Cumhuriyet’in önemini ve kalıcılığını vurgulamıştır. Gelecek nesillere ve bizlere emanet ettiği cumhuriyetin her zaman bekçisi olmaya devam edeceğiz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Türk Milleti adına bağımsızlık mücadelesi vermiş kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor; Türk milletinin bu büyük kahramanını bir kez daha özlemle yad ediyoruz.”