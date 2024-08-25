Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdun iç kesimlerine yapılan yağış uyarısı gerçekleşti. Yazın ortasında görülen etkili yağış geçişleri bazı illerimizde doluya döndü. Kırşehir merkeze bağlı köyde sel sularına kapılan kişiden acı haber geldi. Kahramanmaraş'ta sel sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Nevşehir'de kayaların kopmasıyla sürücüler dehşet dolu anlar yaşadı.



(Nevşehir)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde yağış sonrası ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

KIRŞEHİR'DE YAŞANAN SELDEN ACI HABER GELDİ

Merkeze bağlı Uzun Ali köyünde aniden bastıran yağışla köy sular altında kaldı. Mustafa Akar isimli vatandaşın selde kurtarılması sonrası kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yağışlar, Boztepe ilçesi ve köylerinde de etkili oldu.

KAYSERİ'DE OTOMOBİLİYLE SELE KAPILAN KİŞİDEN HABER BEKLENİYOR

Kayseri Bünyan'da yaşanan sel sonrası evlerinde ve arabalarında mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı. Ancak aracında olduğu öğrenilen bir kişi sulara kapılarak kayboldu. Kayıp kişinin aracına ulaşılsa da kendisinden haber alınamadı.

Güllüce Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışın ardından bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, Anda arama kurtarma, Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de bölgeye gelerek Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve ekiplerden bilgi aldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI

Kahramanmaraş'ta bir saat boyunca süren yağış sonrası ulaşım durdu. Göle dönen yollara ekipler müdahale etti.

SİVAS'TA DOLU GÖRÜLDÜ

Sivas’ın Gürün ilçesi yağış sonrası sel görüldü, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kayseri Malatya yolunda ulaşımda bir saatlik sıkıntı yaşandı. Tohma kanyonunda taşmalar sebebiyle sürücüler de yolda mahsur kaldı.

Gürün Belediyesi, Karayolları ve özel idare ekiplerinin hummalı çalışması neticesinde karayolu ulaşıma tekrar açıldı. İlçede ekipler hasar tespit çalışmaları başlattı.

Sivas Valiliği yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Saat 20.15 sıralarında ilimiz Gürün ilçe merkezi ile D-300 Karayolu üzerinde aşırı yağış nedeniyle sel meydana gelmiştir. Yağışın etkisiyle ortaya çıkan balçığın karayolunu kapatması nedeniyle yol çift taraflı olarak trafiğe kapanmış, ekiplerimizin yoğun çalışması neticesinde kapanan yol kısa sürede temizlenerek her iki taraflı araç trafiğine açılmıştır. İlçe merkezinde de bazı evlerin bahçeleri ile meskun olmayan bölümleri selden küçük çaplı etkilenmiştir. AFAD, Özel İdare, İtfaiye, Karayolları ve DSİ ekiplerimizin saha tarama ve müdahale çalışmaları devam etmektedir"

KONYA'DA EVLERİ SU BASTI

Konya’nın Kulu ilçesinde yağan yağış Camikebir, Karşıyaka mahallelerinde yaşayanları olumsuz etkiledi. Evlerin giriş ve bodrum katlarını su basarken ekiplerden yardım istendi. Ankara-Konya Kara yolunda araçları ile seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı.

NEVŞEHİR KAPADOKYA'DA KAYALAR KOPTU

Kapadokya'da yoğun yağış sonrası bazı bölgelerde su taşkınları yaşandı. Doğal yapı olan kayalıklarda yumuşamayla yola kaya parçaları düştü dede ve torun mahsur kaldı. Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde akşam saatlerinde yaşanan sel sonrası düşen kaya parçaları, park halindeki otomobilde hasara neden oldu. Sel suları yolları kapatırken, Rafet E. ve 12 yaşındaki torunu araçlarında mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu dede ve torunu araçtan çıkarıldı. Ayrıca, kopan kaya parçaları da yolları kapattı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.