Hazırlık maçında Suudi Arabistan 2. Lig ekibi Al-Bukiryah ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sağlam, “Sezon öncesinde yaptığımız son hazırlık maçıydı. Kadromuzun eksik bölgelerini hesaba katmadan oyunu değerlendirdiğimizde; kaleciden başlayıp birinci bölgeden ikiye ve ikinci bölgeden üçe geçişlerimizde bence çok harika oldu. Oyuncu kalitesinin artmasıyla beraber bu konuda sezon boyu daha çok çalışarak, topu üçüncü bölgeye getirme noktasında daha iyi şeyler olacağına inanıyorum.

Rakip ceza sahasına yakın bölgelerde hem final paslarını iyi yapma noktasında ve hem de içerde sayısal anlamda çoğalma ve doğru parselasyonu iyi yapamadık. Onun dışında her şey daha iyiydi. Şimdi ön bölgeye iki tane çok net oyuncunun da gelecek olmasını da hesaba katarsak oradaki eksikliği de en aza indirmeye çalışacağız. Marcao’nun tam hazır olmaması, ona rağmen girdikten sonra da takıma ofansif oyuna katkısını net bir şekilde gördük. Pazartesi gününden itibaren de Caktas’ın takıma katacaklarını düşünürsek, takım da beraber oynamayı da yavaş yavaş becermeye başladı. Takımımız oyuna hakim olan taraf, ofansif üretkenliği ve izleyenlere vereceği keyifle bu sene iyi bir görüntü ortaya koyacak" dedi.

Fazla zamanlarının olmadığını ifade eden Sağlam, "Sezona kazanarak başlamanın vereceği moralle bu eksiklikleri de daha çabuk gidereceğimizi düşünüyorum. Bugün 3. bölgedeki organizasyon eksikliği dışında oyundan memnunum. Gayet iyi maç oldu. Rakip de kendi liginde bizim dengimiz. Arabistan liginde yapılan yatırımlardan sonra, yabancı hocalar ve oyuncularla kalitesini artırdı. Bugün görmek istediklerimizi gördüğümüz, eksikliklerimizi net olarak ortaya koyduğumuz maç oldu. Hatalarımızı gidermek için bir haftamız var. Yeni katılan arkadaşlarımızın adaptasyonlarını tamamlamaya, fiziksel olarak tam hazır olmayan arkadaşları oynamaya hazır hale getirmeye çalışacağız. Çok güzel olacak, inanıyorum” diye konuştu.