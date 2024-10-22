Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"İLK BAŞTA DELİLLENDİRİLEMİYOR"

"Tabii ki üzücü bir olay ama kamuoyunda iyi anlatılması gereken bir olay. 27 Mart'ta CİMER'e bir şikayet başvurusu oluyor. 28 Mart'ta Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'na iletiliyor. 2 Mayıs 2023 tarihinde denetlemeler yapıyoruz ve talimat yazıyor bununla ilgili. Burada bazı şüpheler var ancak bunlar delillendirilemiyor. Hasta dosyalarına, bakılıyor. Bu çete öyle bir çete ki her şeyi manipüle ediyor ve delil bulamıyoruz diye belirtiyor arkadaşlar. Biz de 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istiyoruz. SGK'yı suistimal ettikleri belirtiliyor."

Bir ceza kesecekseniz elinizde somut deliller olmalı. Emniyet ve savcılık sizden ne isterse buna destek verin. Emniyet de 20 Haziran 2023'te Başsavcılığa telefon ve takip için izin alıyor.

"25 EYLÜL'DE OLAĞANÜSTÜ DENETİM"

Gizli karar da alınıyor. 4 Eylül 2023'te emniyet büro amirliği tarafından savcılığa başvurulması isteniyor. Yaklaşık 300 kişinin dinlenmesi başlıyor. Şu ana kadar emniyetle arkadaşlarımız işbirliği içinde çalıştı.

25 Eylül'de anlık olarak olağanüstü bir denetim yapıyoruz. Dosyadan bilgi elde edinilen zaman bu zaman. 28 Eylül'de de İstanbul genelinde bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon 25 Eylül'de denetim yapılan hastanelerdeki dosyaların değerlendirilmesi neticesinde Emniyet'e raporları verdik. 28 Eylül 2023'ten bizim komisyon oluşturmamızın en büyük sebebi denetimlerin incelenme süreci ve somut delil oluşturma.

KOMİSYON'DA KÖSTEBEK VAR MIYDI?

Biz denetleme yaparken kimsenin nereye gideceği belli değil. Ellerine zarf vererek hastanelere gönderdik. Bu denetimleri polis koordinesinde gerçekleştirdik. Müfettişlerimiz Büyükçekmece Savcılığıyla bağlantı kuruyor. Onlar da denetim ve gittiğiniz yerden inceleyin diyor.

Esasen büyük bir çeteye operasyon yapılmış, devletin gücüyle inanılmaz bir örgüt çökertilmiş ama "bebekler ölürken siz bir şey yapmadınız" diye sosyal medyadan bir yönlendirme yapılıyor, maalesef konuyu çok iyi bilmiyorlar.

Sayfalarca raporları, görüntüleri hepsini müfettiş arkadaşlar eşleştirmeye çalışıyor. Çünkü bu hastanelerin hepsi çete değil, belli yerlerine çeteler sızmış.

"ÖZEL HASTANELERİ DİSİPLİNE ETMEK GEREKLİ"

18 Ekim'de ruhsatları iptal edildi. Sosyal medyada dezenformasyon uygulanıyor ama bu işleyen bir süreçti zaten. Süreç zaten olağan akışındaydı. Bunlar sağlıkta çürük elmaları yetkisindeyiz, kararlıyız ve kimseye taviz veremeyiz.

Denetimleri daha kapsamlı hale getirmek için 3-4 aydır çalışma halindeyiz. Özel hastaneleri disipline etmek gerekli. Hastanelerle ilgili denetimlerimizi daha modernleştirmeliyiz. 2,5 milyon sağlık çalışanının içinde bu küçük çürük zihniyetin diğer çalışanların hakkını da yediğini düşünüyorum.