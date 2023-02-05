Bu cihazla tedavi ve estetik bir arada

Çorum Özel Hastanesi Cildiye (Dermatoloji) Uzmanı Uzm. Dr. İnci Özer, hastanede kullanılan ve yeni bir teknoloji olan Fraksiyonel Karbondioksit Lazer Cihazı hakkında bilgiler verdi.

Uzman Doktor Özer, kullanım alanlarının oldukça geniş olduğu ve hastaların tedavilerinde yüksek oranda olumlu sonuç alınan cihaz ile ilgili şunları söyledi:

“Cilt gençleştirmede kullanılan karbondioksit lazerler, tüm cilt yüzeyini etkileyen konvansiyonel karbondioksit lazerlerin aksine, ciltte mikroskobik kolonlar açarlar. Bu kolonlar çok ince kanallardır. Bu bölgelerdeki esas hedef şudur; yeni kolajen, kan damarları, kreatinositler gibi su içeren yapılar seçici termal hasara uğrarlar. Termal hasar oluşan bölgenin hemen yanındaki hasar görmemiş bölgelerdeki canlı hücreler hasarlı alana göç ederek buradaki onarım mekanizmasını uyarır. Böylece cilt altında yeni kolajen üretimi başlar. Yeni jenerasyon Fraksiyonel Karbondioksit lazerlerin en büyük özelliği cildin üst yüzeyine hasar vermeden işlevlerini cildin altında gerçekleştirmeleridir. Böylece cildin üst yüzeyinde çok daha hızlı bir iyileşme oluşur ve kişiler sosyal hayatlarına kısa süre içinde dönebilirler.

Fraksiyonel karbondioksit lazer cihazı; yüz, göz kapakları, boyun, dekolte ve el üstündeki kırışıklıkların ve çizgilerin giderilmesi ile genital bölge estetiği,

Yüz, sırt, göğüste oluşan akne izleri(sivilce izleri) skar, yara ve yanık izleri deri çatlakları ameliyat sonrası oluşan yara izi görüntüsünün giderilmesi,

Cildin geniş gözenekli ve kaba görünümünün giderilmesi,

Ciltte meydana gelen güneş lekesi, yaşlılık lekesi, doğum sonrası oluşan lekeler ve yüzeysel pigment bozukluklarının giderilmesi,

Kötü yara iyileşmesi (hipertofik skar) ve yara kabarmalarının (kleoid) azaltılması,

Bazı cilt kanserlerinin tedavisi,

Piyojenik granülom tedavisi,

Rinofima ve otofima tedavisi,

Doğumsal veya sonradan oluşan benlerin tedavisi,

Göz kapaklarında oluşan kolesterol plaklarının (ksantalezma) tedavisi,

El, ayak, genital bölge gibi yerlerde oluşmuş siğil ve kondülomların tedavisinde kullanılmaktadır.” (Haber Merkezi)