Çorum'a 34 doktor atanacak

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum'a 25 uzman hekim, 3 uzman diş doktoru ve 6 pratisyen doktor olmak üzere toplamda 34 doktor atanacağını açıkladı.

Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Merkez'de ve ilçelerde ihtiyaç duyulan çeşitli branşlara doktor ataması yapılacağını söyledi.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Merkez, ilçe hastaneleri ve Sağlık Kuruluşlarında eksik olan uzman ve pratisyen doktor kadrosu için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya doktor ihtiyacını iletti. Yapılan görüşmelerin ardından Çorum'a 2023 Ocak ayında 34 doktorun atanmasının yapılması kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum'a 25 uzman hekim, 3 uzman diş doktoru ve 6 pratisyen doktor olmak üzere toplamda 34 doktor atamasının yapılacağını belirten Milletvekili Ceylan, “Doktorlarımızın atamaları yapılarak görevlendirilen yerlerde hizmet vermeye başlayacaklar. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, İlimize ve ilçelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

AK Parti hükümetleri döneminde Çorum'da çok önemli sağlık yatırımlarının kazandırıldığını da vurgulayan Milletvekili Ceylan, Çorum'u sağlıkta bölgenin en önemli merkezlerinden birisi haline getirmek için çalıştıkları kaydetti.