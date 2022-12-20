Çorum Devlet Hastanesi’nin ihalesi yarın

FATİH BATTAR

Çorum’a Sağlık Bakanlığı tarafından eski Devlet Hastanesi’nin yerine yapılacak 200 yataklı yeni Devlet Hastanesi’nin ihalesi yarın gerçekleştirilecek.

İhale Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara’da gerçekleştirilecek. İhalenin ardından inşaatın kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Av. Oğuzhan Kaya, 8 Kasım tarihinde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret ederek, devlet hastanesinin ihalesi ilgili bilgi almıştı.

Eski devlet hastanesinin yeniden sağlık hizmetlerine kazandırılması için 2021 yılında başlatılan çalışmaların yaşanan maliyet artışları nedeniyle yeniden değerlendirildiğini bildiren Ceylan ve Kaya, hastanenin yeniden hizmete açılabilmesi için 21 Aralık’ta ihale edileceğini açıklamıştı.

200 yataklı B grubu devlet hastanesi, 2. Basamak Devlet hastanesi tüm özelliklerini taşıyacak ayrıca bu alanda mevcut eski C blok olarak adlandırılan binanın da güçlendirmesi yapılarak yataklı servis olarak hizmet vermesi sağlanacak.





Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022, 17:21