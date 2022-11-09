Devlet Hastanesi'nin ihalesi 21 Aralık'ta

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Av. Oğuzhan Kaya, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüştü. Vekiller, “eski devlet hastanesi” olarak bilinen yer için 21 Aralık’ta yeniden ihale yapılacağını duyurdu.

Eski devlet hastanesinin yeniden sağlık hizmetlerine kazandırılması için 2021 yılında başlatılan çalışmaların yaşanan maliyet artışları nedeniyle yeniden değerlendirildiğini bildiren Ceylan ve Kaya, hastanenin yeniden hizmete açılabilmesi için 21 Aralık’ta ihale edileceğini açıkladı.

Ceylan ve Kaya, “İlimiz Bahçelievler mahallesi 171 ada 60 parselde yapılacak olan 200 yataklı B grubu devlet hastanemiz 2. Basamak Devlet hastanesi tüm özelliklerini taşıyacak ayrıca bu alanda mevcut eski C blok olarak adlandırılan binanın da güçlendirmesi yapılarak yataklı servis olarak hizmet vermesi sağlanacaktır. Yeni hastanemiz inşaat ihalesi 21.12.2022 tarihinde Sağlık Bakanlığımızca yapılacak olup ihale sonrası en kısa sürede inşaatına başlanacaktır. Yeni devlet hastanemizin hiçbir sorunu yok. Orada Çorum’a verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Mevcut devlet hastanesini de yaparak entegre bir şekilde Çorum’un hizmetine sunacağız” dedi.