Diş Hastanesi için ilk kazma vuruldu

Çorum'da yapımına ne zaman başlancağı merak konusu olan Diş Hastanesi için müteahhit firma ilk kazmayı vurdu.

Temelinin önümüzdeki günlerde atılması planlanan Diş Hastanesi'nin 2023 yılında tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Diş Hastanesi binası için ihale sürecinin tamamlandığını ve müteahhit firmanın inşaata başladığını açıkladı.

Milletvekili Ceylan, yaptıkları girişimler neticesinde Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü içerisinde bulunan 20.000 m² bir alana Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yapılmasına karar verildiğini hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı tarafından söz konusu alana bodrum, zemin ve 4 kattan oluşan Diş Hastanesi projesinin hazırlandığını anlatan Milletvekili Ceylan, hastanenin yapımı için önce Nisan ayında ihale açıldığını, çeşitli sebeplerle bu ihalenin iptal edilmesinin ardından da Temmuz ayında bir kez daha ihaleye çıkıldığını bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan ihalenin ise Setyap İnşaat San. ve Tic. A.Ş. & Su Taahüt İnş. Tic. ve San. A.Ş. iş ortaklığında kaldığını açıklayan Milletvekili Ceylan, 30 Eylül tarihinde de yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığını kaydetti.

Yüklenicinin firmanın da inşaata hemen başlayarak ilk kazmayı vurduğunu ifade eden Ceylan, Diş Hastanesi’nin temelinin önümüzdeki günlerde atılacağını dile getirdi.

İçerisinde 50 ünite bulunan Diş Hastanesi’nin inşaatının belirlenen süre zarfında tamamlanarak Çorumluların hizmetine sunulacağını vurgulayan Ceylan, bünyesinde ameliyathaneler, lokal girişim odası, yataklı servisi, protez laboratuvarı, röntgen odalarının yer alacağının anlattı.