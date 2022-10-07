Eczacılar, 16 Ekim’de Ankara’da buluşacak

FATİH BATTAR

16 Ekim Pazar günü Ankara’da düzenlenecek olan ‘Büyük Eczacı Mitingi’ öncesi Çorum’da eczacılar bir araya geldi.

Türkiye Eczacılar Birliği Merkez Heyeti üyesi Eczacı Birgül Nasırlıoğlu Kara, Denetleme Kurulu Başkanı Eczacı Oğuzhan Ulutaş, Çorum Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Şefkat Güler ve eczacıların katımıyla gerçekleştirilen toplantıda Ankara’da gerçekleştirilecek ‘Büyük Eczacı Mitingi’ ile ilgili değerlendirme yapıldı.

46 bini aşkın eczacı sorunlarına kalıcı çözüm istediğini belirten Çorum Eczacılar Odası Başkanı Şefkat Güler; “Mesleğimize yapılan haksızlıklara “dur!” demek için 16 Ekim’de Ankara’dayız.” dedi

‘Türkiye’nin dört bir yanından gelecek diğer meslektaşlarımızla birlikte omuz omuza mesleğimiz için ayakta olacağız.’ diyen Güler; “Hastalarımızın en yakın sağlık danışmanı olarak yıllardır kamu yararına hizmet veren biz eczacılar, içinde bulunduğumuz zorlu koşulları ve yaşadığımız hak kayıplarını bütün ayrıntılarıyla duyurduk. Sorunlarımıza çözüm bulunmaması halinde hastalarımızın en yakın sağlık danışmanı olan eczacılarına erişmekte güçlük yaşayacağını, çünkü iki eczaneden birinin kapanma noktasına geldiğini aktardık. Hastalarımızın kaliteli ve güvenilir ilaca erişimindeki tek nokta olan eczanelere erişmemesinin, sağlık sistemimiz açısından da ciddi sorunlara neden olacağını, eczanelerin üstlendiği kilit rolün Covid – 19 pandemi sürecinde bütün netliğiyle ortaya çıktığını ifade ettik. Son dönemlerde sıklıkla yaşanan ve hastalarımızı ciddi şekilde mağdur eden ilaca erişim sorunlarına artık kalıcı çözümün bulunması gerektiğini ısrarla vurguladık. Bugün hastalarımıza fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmadı ve maalesef bu fiyat farkları her geçen gün katlanarak artıyor. Biz eczacılar hiçbir sorumluluğumuz olmamasına rağmen sahada hasta ve eczacıyı karşı karşıya getiren, ilaç fiyat farklarından kaynaklı sıkıntıları defalarca dile getirdik. Stratejik personel olarak kamuda görev yapan meslektaşlarımızın uğradığı hak kayıplarının kabul edilemez olduğunu ifade ettik. Ama görmezden gelindik, yok sayıldık. Şimdi halka en yakın sağlık hizmeti sunan eczacılar olarak açık bir şekilde ifade ettiğimiz taleplerimize karşılık bulamadığımız için sesimizi 16 Ekim Pazar günü Ankara’da gerçekleştireceğimiz Büyük Eczacı Mitinginde, gerek kamuda gerek eczanelerinde gerekse ilaç sanayinde görev yapan meslektaşlarımızla Birlik’te yükselteceğiz! 45.Bölge Eczacı Odası olarak meslektaşlarımız ve en büyük destekçimiz eczane çalışanlarımızla birlikte katılacağımız mitingde Türkiye’nin dört bir yanından gelecek diğer meslektaşlarımızla birlikte omuz omuza mesleğimiz için ayakta olacağız. Uğradığımız haksızlıklara hep birlikte “Dur” diyeceğiz! Çıktığımız bu yolda bize destek olan, güç veren bütün meslektaşlarımıza ve halkımıza yürekten teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.