Hastalarının hayatlarını değiştiren cerrah

FATİH BATTAR

Çorum’un ünlü kulak, buran, boğaz cerrahlarından Op. Dr. Burak Numan Uğurlu, Buharaevler’deki Safir İş Merkezi’nde yeni açtığı muayenehanesinde hizmet vermeye başladı.

Çorum ve Türkiye’den sonra Fransa, Lübnan, Arjantin, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinden burun estetiği ameliyat olmak için Op. Dr. Burak Numan Uğurlu’ya randevu talebi oluyor.

Yeni açtığı klinikte verdikleri hizmetten bahseden Uğurlu; “Kliniğimizi yaklaşık 1 ay önce açtık. Kliniğimizde kulak, burun, boğazla ilgili tüm muayene işlemlerini, poliklinik hizmetlerini son teknolojik cihazlarımızla burada yapabiliyoruz. Lokal işlemler, yüz gençleştirme işlemleri, endoskopik işlemleri klinik içinde yapabiliyoruz. Temel kulak, burun, boğaz muayenesi, bademcik muayenesi, kulakta sıvı birikme problemleri, ses kısıklıkları tanı ve tedavisi, tümör şüphesi bulunan hastalarımızın endoskopi ile teşhisini burada rahatlıkla yapabiliyoruz. En büyük hasta grubumuz estetik ameliyatlar. Hastalıkların tüm ameliayat öncesi işlemlerini yine burada yapabiliyoruz. Ameliyatlarımızı ise Ankara’da anlaştığımız özel hastanelerde gerçekleştiriyoruz. Ameliyat sonrası kontrollerimizi yine burada kliniğimizde yapıyoruz. Ameliyat olan hastalarımız 1 gün hastanede kalıyor. Çoğunlukla hastalarımız 1 gün sonra taburcu oluyor. Dah sonraki kontrol işlemlerimiz Çorum’da kliniğimizde devam ediyor. Ameliyat sonrası hataslarımızın yüzünde birinci ödem oluşuyor, gözlerde morarma oluyor. Genellikle birinci gün başlayan bu ödem üçüncü güne kadar devam ediyor. Üçüncü günden sonra hızlı iyileşme başlıyor. Genellikle burunun içine koyduğumuz tambonları tutuyoruz. 1 hafta sonra tamponları alıyoruz. Sadece bant yapıştıyoruz. 1 hafta sonra hastamızın burunu makul seviyeye gelmiş oluyor. Hasta dışarda istediği gibi dolaşabiliyor, tatilini yapabiliyor bu süreçte. Tam iyileşme 6 ay-1 yılı buluyor.” dedi

‘TÜRKİYE BU İŞİN DÜNYADA EN İYİ YAPILDIĞI YER’

Türkiye bu işin dünyada en iyi yapıldığı yer olduğunu belirten Uğurlu; “Türkiye’de bugün belli bir seviyeye gelmiş doktorlar tamamen yurt dışına çalışmaya başlıyor. Türkiye bir sağlık merkezi haline getirme çabası var. Bunun başında da burun estetiği ameliyatları geliyor. O kadar çok talep var ki Çorum’da çalışıyor olmama rağmen Fransa’dan, Lübnan’dan, Arjantin’den, Orta Doğu ülkelerinden be Avrupa’nın bir çok ülkesinden bana ulaşmaya çalışan hastalar var. Bunda Türkiye’nin o ülkelere göre sağlıkta kalitenin ve ulaşılabilirliğinin olması en öenmli etken.” diye konuştu

‘BURUN ESTETİĞİ AMELİYATLARINA RAĞBET OLDUKÇA ÇOK’

Estetik burun ameliyatları toplumda oldukça rağbet gördüğünü ifade eden Uğurlu; “18 yaşını doldurup bir an önce ameliyat olmak isteyen hastalarımız var.” dedi

Uğurlu; “Genellikle 18 yaş üstün vatandaşlarımız için burun estetiği ameliyatını öneriyoruz. Onun dışında 18 yaşın altındaki çocuklarda burunlarında çok ciddi sıkıntı varsa zaten o zaman yine ameliyatlarını yapabiliyoruz. 18 yaş altına ameliyatları ailenin onayı ile yapabiliyoruz. Burun estetiği ameliyatlarında önceliğimiz burun içidir. Burun içini düzelttikten sonra burun dışına da elimizden geleni yapmaktayız.” ifadelerini kullandı.

OP.DR. BURAK NUMAN UĞURLU KİMDİR?

2013 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Uğurlu, Manisa Alaşehir Devlet Hastanesi’nde çalıştıktan sonra Tıp’ta Uzmanlık Sınavı’nı kazanarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Kulak, Buran Boğaz İhtisası’na başladı. 5 sene İhtisas yapan Uğurlu, daha sonra Uzman Dr. Olarak Yozgat’ta görev yaptı. En son Çorum’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2.5-3 yıl çalışan Uğurlu, Buharaevler Mahallesi’nde Safir İş Merkezi’nde kendi muayenehanesinde hizmet vermeye başladı.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022, 19:20