Hastane ihalesi muamması!

FATİH BATTAR

Çorum’a Sağlık Bakanlığı tarafından eski Devlet Hastanesi’nin yerine yapılacak 200 yataklı yeni Devlet Hastanesi’nin ihalesinde tam bir muamma yaşanıyor.

2022 yılında AK Parti Çorum Milletvekilleri iki defa devlet hastanesinin ihale tarihini kamuoyuna açıkladı ancak ikisinde de ihale gerçekleşmedi.

En son 2022 Eylül ayında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüşen milletvekilleri hastanenin ihalesinin Aralık ayında yapılacağını duyurmuştu. İhale 12 Aralık’ta yapıldı ancak yeterli teklif verilmediği için ihale yine ertelendi.

Yaklaşık 162 milyona ihale edilmesi beklenen hastane inşaatının yılbaşından sonra inşaat maliyetlerinin artması beklendiğinden dolayı ihaleye müteahhit firmaların yaklaşmadığı, bu yüzden ihalenin Ocak ayına ertelendiği bilgisine ulaşmıştık ancak Sağlık Bakanlığı’nın Ocak ve Şubat ayı ihale duyurularında Çorum Devlet Hastanesi’nin olmaması kafalarda soru işareti bıraktı.

2021 yılında başlatılan çalışmaların yaşanan maliyet artışları nedeniyle yeniden değerlendirilen ancak ihalesi bir türlü gerçekleşmeyen hastane ihalesinin net tarihi ile ilgili siyasilerden bir açıklama bekleniyor.

Çorum’da bir çok mahalle ve bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayacak devlet hastanesinin bir an önce ihale edilerek tamamlanmasını isteyen Çorum halkı, hastane ile ilgili müjdeli haberler bekliyor.

HASTANE HAKKINDA

2020 yılında çıkan pandemi nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle önce Göğüs Hastanesi ardından da ilçelere sevk başlayınca Çorum’da Devlet Hastanesi eksikliği hissedilmiş, ardından kamuoyunun yoğun talep ve baskısı sonucunda harekete geçen AK Parti Çorum Milletvekilleri eski Devlet Hastanesi’nin yeniden açılması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşerek, Çorum halkının taleplerini iletmişti. Bu talebi olumlu karşılayan Sağlık Bakanlığı 2021 yılının başında Çorum’a heyet göndermiş ve heyet hastane ile ilgili bir rapor hazırlamıştı. Hazırlanan rapor doğrultusunda ana binada güçlendirme çalışması yapılması planlanırken, A, B ve D bloklarının yıkılmasına karar verilmişti. Bu doğrultuda eski hastanenin yıkım ihalesi 30 Haziran’da gerçekleşti ve yüklenici firma çalışmalara başladı. Yıkım çalışmaları tamamlanan devlet hastanesinin yapım ihalesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023, 18:37