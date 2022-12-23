Hastane randevusu alıp gitmeyenler yandı!

Devlet hastanelerine randevu alıp gitmeyen kişilere ceza verilecek.

2022 Ekim ayında hastanelerden randevu alan kişilerin yüzde 21'inin randevuya gitmediğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin, sistemdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla randevusunu gitmeyeceği ya da gidemeyeceği zaman iptal etmeyen kişilere yaptırım uygulanacağını söyledi

Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerindeki yoğunluğu gidermek amacıyla harekete geçti. Randevusunu iptal etmeyenlere artık yaptırım uygulanacak.

Aldığı randevuya gitmeyen kişiler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak. Bu yaptırımla karşılaşmamak için hastalar randevu saatine kadar iptal işlemi yapabilecek.

Benzer uygulama yaklaşık 2 ay önce nüfus müdürlüklerinde başlamıştı.

SADECE EKİM AYINDA RANDEVUYA GİTMEME ORANI YÜZDE 21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen ay yaptığı açıklamada, her 4 randevudan birine gidilmediğini ve randevu bulamama sorununun önemli bir nedeninin de bu olduğunu dile getirmişti.

Bakanlığın verilerine göre, 2022 Ekim ayında 13 milyon 623 bin 42 randevu alındı, bunların 10 milyon 757 bin 35'i muayeneye dönüştü.

Toplam 2 milyon 866 bin 7 randevu alındığı halde muayeneye dönüşmedi, bu dönemde randevuya gitmeme oranı yüzde 21 olarak belirlendi.

Çorum’da da günlük 600 kişinin aldığu randevulara gitmediği açıklanmıştı.