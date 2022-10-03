Hastanede 2 Cerrahpaşa'lı göreve başladı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aşkın Kadir Perçem ve Göz Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yaprak Özkan hastane kabulüne başladı.

Op. Dr. Aşkın Kadir Perçem

İstanbul doğumlu olup İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce) mezunudur. Genel Cerrahi uzmanlık eğitimini Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, yandal ihtisasını Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı.

Uzm. Dr. Yaprak Özkan

İstanbul doğumlu olup İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce) mezunudur. Genel Cerrahi uzmanlık eğitimini Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, yandal ihtisasını Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı.