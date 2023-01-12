Hastanede 'Günübirlik Tedavi Alanı' oluşturuldu

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Kadın Doğum Günübirlik Tedavi Alanı oluşturuldu.

Hastane'den yapılan açıklamaya göre Çocuk Sağlığı Hastalıkları ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Poliklinikleri'nde muayene olan hastaların ayaktan tedavi gerektirenler için polikliniklere entegre olarak ‘’Günübirlik Tedavi Birimi’’ kurularak hizmete alındığı belirtildi.

Açıklamada; "Bundan önceki süreçte polikliniklerimizde muayene olan, hekimlerimizin nebül uygulama, sıvı tedavisi, enjeksiyon ve ilaç uygulamaları gibi müdahale gerektirdiğini değerlendirdiği hastalarımızın Acil Servis veya yataklı servislerde tedavileri yapılmakta, bu durum Acil Servis ve yataklı servislerimizde öngörülmeyen yoğunluğa neden olmakta; aynı zamanda hastalarımızın birden çok birimde hizmet almalarında zorluk yaşamalarına neden olmakta idi. Yeni teşkil edilen birimimiz ile çocuk hastalarımız ve Kadın Hastalıkları polikliniğinden refere edilen hastalarımızın ilgili branş uzman hekimlerimiz gözetiminde, hemen polikliniklere entegre birimimizde tedavilerini çok daha hızlı ve konforlu şekilde hizmet alabilmesi sağlanmıştır. Kısa süre önce hizmete aldığımız ‘’Günübirlik Yatışlı Servis’’imizle birlikte yeni ünitemizin poliklinik hizmetlerimizde kalite ve etkinliği azami düzeyde arttıracağı değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.