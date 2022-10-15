Hastanede ‘Günübirlik Yatış ve Tedavi Servisi’ açıldı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ‘Günübirlik Yatış ve Tedavi Servisi’ hizmete açıldı.

Hastanede lokal ameliyatlar, küçük cerrahi işlemler ve günlük tedaviler gibi günübirlik yatış gerektiren, cerrahi ve dahili kliniğe başvuran hastaların daha etkin ve konforlu hizmet almasının yanında yataklı servislerin yoğunluğunu azaltarak, günlük akış içerisinde daha etkin ve verimli kullanılmalarını sağlaması amacıyla 'Günübirlik Yatış ve Tedavi Servisi' hizmete açıldı.

Yeni açılan servisi ziyaret eden Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir; "Hastanemizde uzun süredir gerekliliği dile getirilen, yataklı servislerimizin etkin kullanımı yanında günübirlik hastalarımızın düzenli ve yalnız kendilerine ayrılmış bir servis ihtiyacını da karşılayacak olan yeni servisimizin hayırlı olmasını dilerken hastanemizde uzun süredir ihtiyaç duyulan ve bu nevi birim ve bölümlerin ciddi altyapı ve titiz ön hazırlıklar yapılarak ekibimizle birlikte hizmete alınmaya devam edilecektir. Katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum." dedi